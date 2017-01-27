Калейдоскоп |

В пятницу, 27 января во многих районах страны ожидается туман, который существенно ухудшит видимость. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Туман в основном ожидается в Видземе, Латгалии и Селии, местами видимость упадет до 100-300 метров.

В целом сегодня на территории Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен моросящий дождь. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Температура воздуха по стране составит от +1 до +3 градусов.

В Риге сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, воздух прогреется до +3 градусов.