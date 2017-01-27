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Представитель Исламского культурного центра Латвии Ахмед Роберт Климович вновь оказался в поле зрения Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) за содержание овец в неподходящих условиях. Об этом сам Климович сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщает портал nra.lv, в ноябре прошлого года в полицию уже поступил вызов из-за двух овец, которые выбежали из загона. Позже оказалось, что хозяин этих овец - представитель Исламского культурного центра Латвии Ахмед Роберт Климович. Однако он отвергает все претензии ПВС и указывает, что животные содержатся в подходящих условиях.

Также, по словам Климовича, сотрудники ПВС приезжают к нему домой с проверкой уже четвертый раз в течение неполных двух лет. За это время Климовичу было составлено 2 протокола и наложен штраф в размере 50 евро. Тем временем как указывают в ПВС, проверки проводились из-за постоянно поступающих жалоб.

Как отметил Климович, штраф был выписан, поскольку место, где содержатся овцы, не было зарегистрировано. Остальное, по его словам, все в порядке – за животными хорошо ухаживают и кормят.

"ПВС занимается ерундой за наши деньги. Один раз ко мне в двух машинах приехали 3 человека. Они ловили и проверяли моих, уже бывших, коз на наличие клещевого энцефалита. Однако им требовалось сделать всего лишь один звонок в отдел вирусологии Латвийского сельскохозяйственного университета, чтобы узнать, что случаев, когда козы являлись бы переносчиком клещевого энцефалита, не было констатировано", - написал Климович.

Фото: скриншот с видео