Калейдоскоп |

На YouTube-канале Matt Unsworth появилось видео, в котором робот обходит капчу «Я не робот», призванную отличать искусственный интеллект от реальных людей. На это обратил внимание Reddit.

В ролике робот с помощью стилуса ставит галочку в специальном окошке и успешно обходит защиту сайта. На момент написания новости видео уже собрало свыше 1 млн просмотров на YouTube.

Ранее стало известно, что в РПЦ пообещали помочь уволенным из-за роботов сотрудникам.