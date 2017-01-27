Робот прошел тест на "человечность"
Калейдоскоп | 27 января 2017 года, 18:42
На YouTube-канале Matt Unsworth появилось видео, в котором робот обходит капчу «Я не робот», призванную отличать искусственный интеллект от реальных людей. На это обратил внимание Reddit.
В ролике робот с помощью стилуса ставит галочку в специальном окошке и успешно обходит защиту сайта. На момент написания новости видео уже собрало свыше 1 млн просмотров на YouTube.
Ранее стало известно, что в РПЦ пообещали помочь уволенным из-за роботов сотрудникам.
Источник: Газета.ru