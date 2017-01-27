Очевидец: у аэропорта "Рига" беспрепятственно разгуливают кабаны, это безопасно?! (2)

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Калейдоскоп | 27 января 2017 года, 17:43

Недалеко от аэропорта Рига беспрепятственно разгуливают кабаны, причем на них никто не обращал внимание, сообщила программе Bez Tabu очевидец, которая прислала программе видеоролик, пишет Skaties.lv.

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Свидетельница поделилась своими переживаниями, не угрожает ли это работе аэропорта.

Представители аэропорта указали, что на деятельность воздушной гавани это никак не сказывается и никому не угрожает.

«Не можем сказать, что эти гости наведываются часто, но надо учитывать, что аэропорт находится вблизи лесной полосы за городом и в этом нет ничего необычного. Соответствующие службы безопасности следят за тем, чтобы полетам не грозили птицы и проводят превентивные мероприятия, чтобы животные не попали на территорию аэропорта и взлетного поля. Конкретные кабаны не могли никак угрожать безопасности, так как находились в пару км от аэропорта. Поэтому у нас не было никаких заданий, чтобы устранить риски», - сказала представитель аэропорта.

Комментарии 2
Патриот 5 минут назад
Ну конечно не безопасно. Одень железные штаны, на яйца одень сковородку, воткни в свои тупые мозги пару проводкой с током и тогда поймёшь дебил опасно это или нет.Янис Латвиетис- отмороженный, писать что-либо больше не о чем. СМИ СРОЧНО НУЖНО РЕФОРМИРОВАТЬ. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО В ПРАВЛЕНИИ СИДЯТ ОДНИ ДЕБИЛЫ.
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ХМ !54 минуты назад
НУ ЭТО ПОКА, пока там не завелись защитники из НАТО.
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