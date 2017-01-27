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Недалеко от аэропорта Рига беспрепятственно разгуливают кабаны, причем на них никто не обращал внимание, сообщила программе Bez Tabu очевидец, которая прислала программе видеоролик, пишет Skaties.lv.

Свидетельница поделилась своими переживаниями, не угрожает ли это работе аэропорта.

Представители аэропорта указали, что на деятельность воздушной гавани это никак не сказывается и никому не угрожает.

«Не можем сказать, что эти гости наведываются часто, но надо учитывать, что аэропорт находится вблизи лесной полосы за городом и в этом нет ничего необычного. Соответствующие службы безопасности следят за тем, чтобы полетам не грозили птицы и проводят превентивные мероприятия, чтобы животные не попали на территорию аэропорта и взлетного поля. Конкретные кабаны не могли никак угрожать безопасности, так как находились в пару км от аэропорта. Поэтому у нас не было никаких заданий, чтобы устранить риски», - сказала представитель аэропорта.