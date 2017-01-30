Латвию накроет снегопад (+ОПРОС) (3)
Калейдоскоп | 30 января 2017 года, 07:43
В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода, на большей части территории страны пройдет снег, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Наиболее затяжной снегопад ожидается в Видземе, Земгале и Латгале, а в Курземе пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер. Температура воздуха по стране составит от -2 до +3 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
В Риге сегодня пасмурно, ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около 0 градусов.
Метериологические скоморохи!Выгляньте в окно,оторвите задницы от кресел.
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Накрыл снегопад или опять мимо?
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у них там свой мир,отличный от реального.
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