Калейдоскоп |

В понедельник в Латвии ожидается пасмурная погода, на большей части территории страны пройдет снег, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Наиболее затяжной снегопад ожидается в Видземе, Земгале и Латгале, а в Курземе пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер. Температура воздуха по стране составит от -2 до +3 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня пасмурно, ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около 0 градусов.