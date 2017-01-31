Калейдоскоп |

Резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный внешним сходством с президентом России Владимиром Путиным, во время репетиции за кулисами шоу разыграл разговор главы государства со своим американским коллегой Дональдом Трампом. За несколько дней видео набрало на Facebook больше двух миллионов просмотров.

Ролик был опубликован 28 января в преддверии телефонных переговоров Путина и Трампа. По сюжету пародии, «Путину» дозванивается американский президент, но тот не сразу его узнает. При этом «Путин» отказывается говорить с Трампом по смартфону черного цвета. «Дайте мне другой телефон, у них же президент сменился», — говорит Грачев.

В какой-то момент ему дозванивается президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Ваш звонок очень важен для вас», — говорит «Путин» и исполняет Go Down Moses Луи Армстронга.