Калейдоскоп |

На следующей неделе в Латвии будет значительно холоднее, но солнечнее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Уже в начале предстоящей недели северо-восточный ветер принесет холодные воздушные массы. Под влиянием антициклона температура воздуха в Видземе и Латгале ночью может опуститься до -20 градусов.

До конца этой недели погода не изменится - в основном ожидается облачность, местами небольшие осадки, колебания температуры воздуха будут незначительными.