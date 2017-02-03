Калейдоскоп |

В выставочном холле на Кипсале стартовала выставка "Balttour 2017", которая продлится на 5 февраля. Всех, кто любит путешествия, ждут заманчивые предложения и приятные скидки.

Головокружительные цены на путешествия

Только раз в году и только на выставке "Balttour" доступные цены на туры, круизы и услуги предложат турагентства, перевозчики, курорты, отели, центры spa и отдыха. Три дня участники выставки будут знакомить посетителей с лучшими предложениями нового туристического сезона в Европе, Азии и по всему миру.

Кругосветное путешествие вкусов

В обоих холлах выставки путешественники и отдыхающие смогут принять участие в дегустации разнообразных деликатесов, чтобы ощутить поразительные и разнообразные вкусы планеты. Особо щедрым в этом плане будет холл "Путешествуй по Латвии!", где каждый регион наряду с традиционными сельскими лакомствами подготовил совершенно новые продукты. Новый маршрут для гастрономического туризма здесь найдет каждый путешественник, ценящий хорошую кухню.

Как, вы не бывали на Тобаго?

Впервые в выставке "Balttour" участвует Тобаго – пожалуй, самый аутентичный из островов Карибского моря. Гористые ландшафты дождевых лесов, уединенные лагуны с кристально чистой водой и песчаными пляжами, – все это приведет в восторг даже самого опытного путешественника. Все три дня выставки на стенде J18A можно будет не только узнать о туристическом предложении Тобаго, но и послушать популярного на острове певца Фредерика Линкольна.

Ощутите шарм Андалузии и освойте испанский язык

Хотите побольше узнать о культуре и традициях Испании, увидеть не только популярные, но и известные только местным достопримечательности, насладиться великолепным отдыхом, а заодно освоить испанский язык? Посетите стенд языкового центра "BaltImage" (№ J18) и узнайте больше о том, что может предложить прекрасный город Ронда в Андалузии.

Счастливые часы на стенде Армении

Гости из солнечной Армении подготовили не только новейшие туристические предложения, но и сюрпризы. Посетители стенда № K17 смогут отведать знаменитый армянский бренди, биологические алкогольные напитки и вино из винодельни села Арени, одной из древнейших в мире.

Черпайте идеи для свадьбы

В преддверии нового туристического сезона самоуправления региона нижнего отрезка Даугавы позаботились о ряде новинок. Одной из них стал свадебный буклет, в котором собраны красивейшие места для церемоний и торжеств, живописные пейзажи для свадебных фотографий и другие интересные точки на карте Кекавы, Саласпилса, Стопини, Балдоне, Икшкиле и Огре.

Наслаждайтесь атмосферой и участвуйте в лотереях

Каждый день на стендах участников будут проводиться лотереи и конкурсы, где будут разыгрываться экскурсии и ваучеры на посещение туристических объектов, подарочные карты ресторанов, гостиниц и центров, билеты на мероприятия, в парки приключений и отдыха, сувениры и другие замечательные призы.

На выставку -- всей семьей!

Динозавры, герои анимационных фильмов, гномы, настоящие викинги, игры… От этих и других сюрпризов точно загорятся радостью детские глаза! Бауский край познакомит родителей с новым буклетом "Выходные для семьи с детьми в Бауске, Иецаве, Рундале и Вецумниеки", а также пригласит маленьких и взрослых гостей выставки сыграть в одну из игр музея Бауского замка и Рундальского дворца.

Также все время выставки будет бесплатно действовать надувной аттракцион "Дорога в джунглях", а на большой сцене можно будет наблюдать выступления певцов и танцоров и увлекательные эксперименты научного центра "AHHAA" из Тарту.

Время работы выставки: 3 февраля -- с 10.00 до 19.00 (10.00–13.00 – время профессионалов), 4 февраля -- с 10.00 до 18.00, 5 февраля -- с 10.00 до 17.00.

Подробности про выставку -- ЗДЕСЬ.