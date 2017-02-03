На Лионском вокзале в Париже установят два новых экописсуара для любителей справлять нужду на улице, пишет The Local . Если «уритротуары» (uritrottoir) окажутся эффективны, ими оснастят вокзалы по всей Франции.

Внешне новые уличные писсуары отличаются от обычных тем, что украшены живыми растениями и покрыты антивандальной краской (на них невозможно нарисовать граффити).

You have heard it all now! Paris trials new eco-friendly urinals to 'civilize street peeing’ | via @TheLocalFrance https://t.co/TRX8cfhWb2 pic.twitter.com/j2nVX3SmXf — Andrea Morgan (@RightmoveAddict) February 2, 2017

Попадая внутрь, продукты жизнедеятельности будут смешиваться с щепками, опилками и соломой. Содержимое будет регулярно извлекаться и трансформироваться в компост. Проблему неприятного запаха решили с помощью угольного фильтра.

«Справление малой нужды на улице — большая проблема во Франции. Люди смеются, удивляются, но многие признают, что эту идею [экописсуары] стоит опробовать», — пояснил изобретатель «уритротуаров» Виктор Массип.

Как уточняет The Local, на улицах Парижа давно есть и обычные писсуары, но они оказались не в состоянии решить проблему pipi sauvage (справления нужды в неположенных местах).

Как именно будет оцениваться эффективность экописсуаров по сравнению с обычными уличными туалетами, не уточняется.

Фото Faltazi