На Лионском вокзале в Париже установят два новых экописсуара для любителей справлять нужду на улице, пишет The Local . Если «уритротуары» (uritrottoir) окажутся эффективны, ими оснастят вокзалы по всей Франции.

Внешне новые уличные писсуары отличаются от обычных тем, что украшены живыми растениями и покрыты антивандальной краской (на них невозможно нарисовать граффити).

You have heard it all now! Paris trials new eco-friendly urinals to 'civilize street peeing’ | via @TheLocalFrance https://t.co/TRX8cfhWb2 pic.twitter.com/j2nVX3SmXf