Калейдоскоп |

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Риге с 25 января не показывалось солнце.

Такая же ситуация наблюдается на большей части территории страны, в последние дни только местами, в основном в Курземе, облака рассеивались и проглядывало солнце. Постоянная облачность связана со сравнительно теплой погодой, высокой влажность и безветрием.

В субботу и воскресенье погода не изменится, а с понедельника начнется наплыв холодных воздушных масс, и станет солнечно.

В субботу на большей части территории страны сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается – местами вероятен небольшой снег или моросящий дождь, а также дымка.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, на востоке страны будет практически безветренно. Максимальная температура воздуха +1..-2 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха составит около 0 градусов.