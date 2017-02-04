Калейдоскоп |

Некая жительница Латвии приняла решение бросить курить не обычным способом - ежедневно она откладывала предназначенные на сигареты деньги, чтобы в конце месяца увидеть результат накоплений, пишет NRA.

"Видишь, Лаура взялась и каждый день в копилочку складывала "троячек", который...НЕ СКУРИЛА! Если хочешь, то сможешь - это так называется! Радость и самый крепкий привет! Молодец, так держать! Радостно видеть, что исполняются обещания друга! Лаура, ты молодец, так держать!", - такие пожелания в социальной сети Facebook оставил друг женщины.

Также и сама героиня радуется, что прошел только один месяц, а она уже чувствует экономию, а также то, что,бросив курить, она ощущает на своем самочувствии.