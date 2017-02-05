Калейдоскоп |

На следующей неделе в Латвии ожидается не только сильный мороз, но и высокое атмосферное давление, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Давление начнет стремительно повышаться в понедельник и достигнет самой высокой отметки в середине недели - 785 миллиметров ртутного столба.

Последний раз такое высокое атмосферное давление было в Латвии в конце 2015 года. Оно означает также третий, неблагоприятный медицинский тип погоды.

Также с понедельника, 6 февраля в Латвии усилится влияние антициклона, из Арктики придут холода, в результате чего температура воздуха опустится до -20 градусов.

В понедельник утром температура воздуха составит от -4 градусов на Курземском побережье до -14 на востоке страны, во вторник от -12 до -22 градусов, утром в среду в Латгале и Видземе может быть -23,-24 градуса, а затем мороз немного отсупит.

Тем временем, сегодня на территории Латвии будет облачно, во многих районах страны ожидается снег. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит от +1 до -3 градусов.

В Риге сегодня также будет облачно, ожидается снег, температура воздуха днем составит от 0 до -1 градуса, вечером - до -4 градусов.