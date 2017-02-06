Калейдоскоп |

В понедельник в Латвию с неприятным холодом и северо-восточным ветром начнут поступать воздушные массы из Арктики, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Также, как уже ранее писал Mixnews, синоптики предупреждают латвийцев о высоком атмосферном давлении. Оно начнет стремительно повышаться уже сегодня и достигнет самой высокой отметки в середине недели - 785 миллиметров ртутного столба. Последний раз такое высокое атмосферное давление было в Латвии в конце 2015 года. Оно означает также третий, неблагоприятный медицинский тип погоды.

Сегодня минимальная температура воздуха утром составит от -4 на Курземском побережье до -14 на востоке страны. Днем воздух остынет до -3, -8 градусов, а на востоке страны ожидается до -11 градусов. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, а на Курземском побережье - до 17 метров в секунду.

В Риге сегодня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, температура воздуха составит от -8 до -9 градусов, вечером - до -10 градусов.

Тем временем во вторник температура воздуха в Латвии составит от -12 до -22 градусов, утром в среду в Латгале и Видземе может быть -23,-24 градуса, а затем мороз немного отсупит.