Калейдоскоп |

Некий пользователь социальной сети Facebook поделился рассказом о жестоком, по его мнению, обращении с животными, пишет NRA.

Автор поста рассказал о том, что в конце минувшей недели у железнодорожного переезда недалеко от станции Элкшкене (волость Попе, Вентспилсского края) был замечен пес. Подойдя поближе стало очевидно, что собака оставлена, привязанной к столбу. При этом пес был крайне дружелюбным.

Автор пытается выяснить, может кто-то знает, из какого двора эта собачка, это поможет выяснить, не надо ли вернуть животное домой.

«У него такой вид, так как я вышел из машины и медленно приблизился к псу с куском колбасы, который потом бегал кругом меня, прыгал и пытался лизать лицо», - написал мужчина.

Неравнодушные люди стали активно делится этой информацией, в надежде быстрее найти нерадивых хозяев животного.