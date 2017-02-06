Parhelia: необычное природное явление в центре Риги (3)

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Калейдоскоп | 6 февраля 2017 года, 18:12

В понедельник, во второй половине дня в центре Риги можно было наблюдать необычное природное явление или так называемый Гало-эффект, который в народе называют ложным солнцем, пишет skaties.lv.

Как в своем профиле написал астроном, исследователь Латвийского университета Илгонис Вилкс, в центре Риги вокруг солнца образовался ореол, а по бокам видны паргелии - небольшие радуги.

Как объясняют ученые, светящееся кольцо вокруг источника света, или гало, обычно образуется во время сильного мороза. При такой погоде в воздухе образуются ледяные кристаллы, которые отражают солнечный свет – а мы наблюдаем их в виде большой окружности, опоясывающей солнце или луну.

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Справка из Википедии

Паргелий (от др.-греч. παρα- и ἥλιος «солнце» — ложное солнце) — один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена).

Комментарии 3
442 часа назад
Солнце в этом прОклятом месте вообще стало необычным явлением.
2
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Столяров Вячеслав2 часа назад
Это ЗНАК...
1
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Это точно.46 минут назад
Сколько живу, такого не видала. Надеюсь, к переменам к лучшему. Мир вообще сейчас на разломе, поляризуются добро и зло.
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