Калейдоскоп |

В понедельник, во второй половине дня в центре Риги можно было наблюдать необычное природное явление или так называемый Гало-эффект, который в народе называют ложным солнцем, пишет skaties.lv.

Как в своем профиле написал астроном, исследователь Латвийского университета Илгонис Вилкс, в центре Риги вокруг солнца образовался ореол, а по бокам видны паргелии - небольшие радуги.

Šobrīd Rīgas centrā Saulei sānos redzami spoži bumbuļi jeb parhēliji - viltus Saules. pic.twitter.com/V3Hm7u8KtC — Ilgonis Vilks (@astrovilks) February 6, 2017

Как объясняют ученые, светящееся кольцо вокруг источника света, или гало, обычно образуется во время сильного мороза. При такой погоде в воздухе образуются ледяные кристаллы, которые отражают солнечный свет – а мы наблюдаем их в виде большой окружности, опоясывающей солнце или луну.

Справка из Википедии

Паргелий (от др.-греч. παρα- и ἥλιος «солнце» — ложное солнце) — один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена).