Калейдоскоп |

В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что среди новорожденных были четыре мальчика и одна девочка, которая как раз имела зеленый окрас шерсти.

Владелец лабрадора принял решение назвать необычного щенка Фифи в честь персонажа мультфильма «Шрек» — принцессы Фионы.

Фото: скриншот соцсети