В Британии родился щенок лабрадора с зеленой шерстью (1)
Калейдоскоп | 7 февраля 2017 года, 08:00
В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что среди новорожденных были четыре мальчика и одна девочка, которая как раз имела зеленый окрас шерсти.
Владелец лабрадора принял решение назвать необычного щенка Фифи в честь персонажа мультфильма «Шрек» — принцессы Фионы.
Фото: скриншот соцсети
Источник: Газета.ru
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