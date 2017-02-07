В Британии родился щенок лабрадора с зеленой шерстью (1)

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Калейдоскоп | 7 февраля 2017 года, 08:00

В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что среди новорожденных были четыре мальчика и одна девочка, которая как раз имела зеленый окрас шерсти.

Владелец лабрадора принял решение назвать необычного щенка Фифи в честь персонажа мультфильма «Шрек» — принцессы Фионы.

Фото: скриншот соцсети

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Динго2 часа назад
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