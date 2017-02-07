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Во вторник утром температура воздуха в Латвии опустилась до -20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До -20 градусов похолодало в Зилупе, а на остальной территории страны температура воздуха составила от -14 до -19 градусов. В Курземе столбик термометра опустился до -9, -13 градусов.

Тем временем в Риге утром было 14 градусов мороза.

В свою очередь, как свидетельствует прогноз Global Forecast System, сегодня днем на территории Латвии будет морозно и солнечно, а температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, в Курземе – от -9 до -13 градусов. Будет дуть умеренный восточный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 14 метров в секунду. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня будет ясно и солнечно, ожидается порывистый восточный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от -8 до -14 градусов.