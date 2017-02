Калейдоскоп |

В Бразилии пенсионерка в возрасте 106 лет впервые вышла замуж за 66-летнего кавалера.

Невесту зовут Валдемира Родригез де Оливейра, а ее 66-летнего жениха - Апаресидо Диас Джейкоб. Парочка познакомилась в доме престарелых, и оба утверждают, что это была любовь с первого взгляда.

Они вместе уже три года, и наконец-то влюбленным разрешили сыграть свадьбу.

‘World’s oldest fiancee’, 106, gets engaged to her 66-year-old toyboy in Brazil https://t.co/LgWlJYWngd pic.twitter.com/JYkHZzX2zG