Платье, тапочки и лепестки роз: пенсионерка в 106 лет впервые вышла замуж

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Калейдоскоп | 7 февраля 2017 года, 09:20

В Бразилии пенсионерка в возрасте 106 лет впервые вышла замуж за 66-летнего кавалера.

Невесту зовут Валдемира Родригез де Оливейра, а ее 66-летнего жениха - Апаресидо Диас Джейкоб. Парочка познакомилась в доме престарелых, и оба утверждают, что это была любовь с первого взгляда.

Они вместе уже три года, и наконец-то влюбленным разрешили сыграть свадьбу.

Ради торжественной церемонии Валдемире сделали макияж и маникюр. Невеста надела белое платье и тапочки, чтобы чувствовать себя максимально удобно.

Бракосочетание состоялось в доме престарелых. Жених и невеста обменялись кольцами, а затем их осыпали лепестками роз.

Источник: TOPnews
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