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Компания Apple проведет замену почти 90 тысяч смартфонов iPhone 6s в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за обнаруженного дефекта в аккумуляторных батареях. Об этом сообщило местное издание Gulf News со ссылкой на официальные источники.

Речь идет о смартфонах iPhone 6s, выпущенных в Китае в сентябре-октябре 2015 года. Отмечается, что дефект аккумулятора не несет никакой опасности для владельцев гаджетов - он выражается в том, что смартфон может выключиться даже при заряде на уровне 40 процентов и выше.

О запуске программы по замене аккумуляторов iPhone 6s на исправные компания Apple объявила в ноябре 2016 года. Все владельцы смартфонов могут узнать, нужно ли им менять аккумулятор гаджета, указав его серийный номер на специальной странице.