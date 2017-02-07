Калейдоскоп |

В среду в большинстве регионов Латвии сохранится солнечная и морозная погода, а на востоке страны мороз утром может достичь -25 градусов, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха в среду утром составит -13..-19 градусов, на востоке страны - до -20..-25 градусов, в Курземе - до -8..-12 градусов.

Днем мороз ослабнет до -3..-9 градусов, в восточных регионах - до -11 градусов.

В Риге в среду будет солнечная погода с умеренным восточным ветром. Температура воздуха на рассвете опустится до -17 градусов, а днем столбики термометров покажут -6 градусов.