Калейдоскоп |

Коза Меркель из Московской области, которую в 2016 году привезли в Приморский сафари-парк к знаменитому Тимуру, родила от него козленка. Об этом рассказал РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев.

«У козы родился один козленок — мальчик. Он растет, пока имя ему не дали — пусть хозяин сам назовет его», — сказал он.

Мезенцев добавил, что в настоящее время идет сбор необходимых документов, и вскоре маму с козленком отправят домой.

Конкурс на лучшую подругу для козла Тимура проходил весной прошлого года. Животному предстоял выбор между марийэльской козой Саирой, подмосковной Меркель и Ксюшей из Татарстана.

В ноябре 2015 года сообщалось, что тигр Амур подружилсяс козлом Тимуром, которого привели к нему на съедение. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

В начале мая было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.