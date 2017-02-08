Калейдоскоп |

В среду в Латвии потеплеет до -4, -9 градусов, однако в четверг вновь ожидается мороз и столбик термометра опустится до -23 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Сегодня на территории Латвии будет морозно и солнечно, в западной части страны возможна облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха по стране составит от -4 до -9 градусов, в Видземе и Латгале - до -6, -11 градусов, а на востоке страны столбик термометра может опуститься до -25 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня будет солнечно, температура воздуха составит от -14 до -7 градусов.

Тем временем в ночь на четверг столбик термометра опустится до -9, -23 градусов. В конце этой недели погоду в Латвии будет определять сильный антициклон, что приведет к ослаблению суровых морозов и облачности.

На следующей неделе станет еще теплее. Синоптики прогнозируют, что несколько дней солнце прогреет воздух до +2...+7 градусов, а ночью будут заморозки.