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Удачливый житель американского штата Южная Каролина победил в лотерее Palmetto Cash 5 дважды за один день. Суммарный выигрыш составил $300 тыс., сообщает агентство UPI.

В течение более 10 лет мужчина регулярно покупал лотерейные билеты и проверял различные стратегии и приметы, якобы увеличивающие вероятность победы. Накануне в разных магазинах он купил два билета Palmetto Cash 5, отметил в них одинаковые числа и оплатил удвоение выигрыша по одному из билетов. В итоге он угадал все пять номеров. Согласно правилам лотереи, за это полагается $100 тыс. Еще $200 тыс. он получил по билету, для которого было оплачено удвоение выигрыша.

Счастливчик намерен досрочно погасить ипотеку и избавиться от долгов. Также он заверил, что и дальше продолжит покупать лотерейные билеты.