Калейдоскоп |

Исследователи из Мюнхена выяснили, что людей больше интересует процесс съемки селфи, а не просмотр подобных фотографий. На это обратил внимание The Next Web.

В январе ученые опубликовали свою работу под названием «Парадокс селфи: их никто не любит, но постоянно делают». Из 238 опрошенных 77% ответили, что делают селфи по крайней мере раз в месяц. 2% респондентов пожаловались, что хотели бы реже видеть селфи в своих новостных лентах.

Что характерно, 90% заявили, что чужие селфи — это самореклама, но только 46% ответили то же самое про свои фотографии.

Ранее стало известно, что разработчики представили летающий чехол для смартфона.