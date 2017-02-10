Калейдоскоп |

Время от времени в полиции происходят и курьезные случаи, пишет портал Riga.lv. Один такой был зафиксирован вчера, около 17:00. В Рижскую муниципальную полицию обратилась жительница Ильгуциемса, которая жаловалась на невыносимый шум в соседней квартире.

На месте событий полицейских встретила женщина 81 года, которая показала, в какой комнате шум слышен лучше всего. Пожилая женщина решила, что это, возможно, сосед что-то сверлит, но одновременно признала, что звук не похож на тот, который издает дрель. К тому же, женщина подчеркнула, что неприятный шум слышен в одно и то же время – дважды в день с половины пятого до пяти.

Один из полицейских зашел в комнату старушки и тут же заметил будильник, стоявший на полке. Когда полицейский передал женщине звонящие часы, она улыбнулась и закрыла лицо руками. Спустя мгновение пожилая женщина извинилась перед стражами порядка, поблагодарила их, сказав, что ей "очень стыдно".

Полицейские вежливо ответили, что с каждым может такое произойти, и прощаясь с женщиной, напомнили, что из-за этого случая не нужно впредь стесняться звонить в полицию, если произошло что-то чрезвычайное.

*Видео снято с камеры (bodycam), которая прикреплена к фуражке полицейского.