Калейдоскоп |

В воскресенье, в Латвии будет облачно, существенных осадков не ожидается, в некоторых местах - с большей вероятностью в Курземе – время от времени будет выглядывать солнце, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Тем временем как свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня самый теплый день недели, поскольку температура воздуха на территории страны не опустилась ниже -10 градусов. Холоднее всего сегодня в северной части Видземе и Латгале, где столбик термометра опустился до -8, -9 градусов.

В целом сегодня температура воздуха по стране составит от -1 до -8 градусов. День будет практически безветренным. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

В Риге сегодня будет пасмурно, осадков не ожидается, столбик термометра днем опустится до -4 градусов, вечером - до -5 градусов.

Добавим, уже в понедельник, 13 февраля в Латвию придет теплый атмосферный фронт, и температура воздуха днем будет плюсовой. Во вторник, на западе страны температура поднимется до +7 градусов.

В свою очередь, в темное время суток температура будет минусовой, а на дорогах ожидается гололед. Существенных осадков не ожидается.