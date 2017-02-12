В Австрии ищут гуляющего по городу двойника Гитлера (1)
Калейдоскоп | 12 февраля 2017 года, 17:07
В родном городе Адольфа Гитлера Браунау-ам-Инне полиция разыскивает его двойника, передает Deutsche Welle.
Как сообщили в полиции, молодой человек, который одет и выглядит как Гитлер, будет привлечен к ответственности за прославление диктатора.
Отмечается, что в последний раз двойника видели в книжном магазине, где он читал журналы о Второй мировой войне. Также местные жители встречали его у дома, где родился Адольф Гитлер, и в баре, где мужчина представился как Харальд Гитлер.
Дом, где родился Адольф Гитлер
Источник: Газета.ru
Им он просто необходим
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