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В родном городе Адольфа Гитлера Браунау-ам-Инне полиция разыскивает его двойника, передает Deutsche Welle.

Как сообщили в полиции, молодой человек, который одет и выглядит как Гитлер, будет привлечен к ответственности за прославление диктатора.

Отмечается, что в последний раз двойника видели в книжном магазине, где он читал журналы о Второй мировой войне. Также местные жители встречали его у дома, где родился Адольф Гитлер, и в баре, где мужчина представился как Харальд Гитлер.

Дом, где родился Адольф Гитлер