Калейдоскоп |

Французский бизнесмен подал в суд на компанию Uber после того, как его жена обнаружила, что он регулярно пользуется приложением по вызову такси, чтобы ездить к любовнице.

Некоторое время мужчина, имя которого не называется, регулярно посещал любовницу, жившую в том же городе на юге Франции, не сталкиваясь ни с какими проблемами.

Все продолжалось до тех пор, пока мужчина не вызвал Uber с телефона жены. Он открыл приложение под своим аккаунтом, а после вышел из него, однако из-за возникшей в системе ошибки на телефон жены продолжили приходить уведомления о поездках мужа.

Сейчас пара уже развелась, но муж, считая себя жертвой некачественной работы приложения, подал на его производителей в суд. Сумма иска, по сообщениям газеты Le Figaro, составляет 45 млн евро.

"Мой клиент стал жертвой бага [ошибки - прим.Mixnews] в приложении", - рассказал адвокат бизнесмена Давид-Андре Дармон в беседе с агентством "Франс-Пресс" после того, как исковое заявление поступило в суд города Грас.

"Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни", - добавляет Дармон. Сумму иска, опубликованную газетой Le Figaro, он не подтверждает.

По информации Le Figaro, ошибка в системе, из-за которого житель юга Франции потерял жену, устранили с декабрьским обновлением приложения Uber.