Калейдоскоп |

На этой неделе дневная температура воздуха на большей части территории Латвии будет выше нуля, прогнозирует Global Forecast System.

Ожидается пасмурная погода, временами с прояснениями. Возможны туман и небольшие осадки, в основном в виде моросящего дождя. На дорогах возможно обледенение.

Температура воздуха в основном будет около нуля, а в отдельные дни достигнет +4..+7 градусов. В ночь на среду и четверг на востоке страны будет до -4..-7 градусов.