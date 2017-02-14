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Специалисты сделали разработку с помощью специальных технологий и на основе черепа.

Ученые впервые показали лицо покровителя влюбленных. Эксперты в Бразилии продемонстрировали, на кого святой Валентин был похож, после изучения черепа и используя интерактивные технологии 3D, сообщает Daily Mail.

Ученые реконструировали его лицо в цифровом виде. В издании отмечается, что разработка очень своевременна, так как праздник влюблённых популярен во всём мире.

Ранее с помощью 3D-моделирования ученые воссоздавали внешность Тутанхамона, Уильяма Шекспира, Данте и других.