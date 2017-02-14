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Во вторник пять метеорологических станций в Латвии зарегистрировали рекордную для 14 февраля температуру воздуха, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Теплее всего сегодня было в Руене, где воздух прогрелся до +7,1 градуса. Прежний температурный рекорд превышен и в Салдусе, где столбик термометра поднялся до +6,4 градуса. В Мерсрагсе и Стенде было +6,2 градуса, а в Добеле максимальная температура составила +6,1 градуса.

Национальный рекорд тепла для 14 февраля - зарегистрированные в 1995 году +7,5 градуса - сегодня побит не был.

Во вторник по всей стране температура воздуха поднялась выше +2 градусов, а в Риге воздух прогрелся до +4 градусов.