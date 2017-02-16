Калейдоскоп |

15 февраля в российской региональной прессе появились сообщения о том, что пожилую жительницу Стерлитамака покусал домашний леопард. Пенсионерка была доставлена в одну из уфимских больниц с тяжёлыми ранами.

Издание Ufa1 сообщило, что по сведениям их источника, животное напало на женщину на «на частной территории одного из влиятельных людей».

Я до последнего не верил, что на человека напал леопард, но, когда я увидел, что за забором целый зоопарк, понял: это не шутка. Что пострадавшая делала на территории частного дома, пока неизвестно.

Сообщения о том, что пенсионерка была покусана диким зверем продолжали появляться в СМИ и после официального комментария МВД. Как выяснилось, на женщину напала овчарка по кличке Леопард.

"Мы разобрались с ситуацией. Никакого нападения леопарда не зафиксировано, пенсионерку на самом деле покусала собака", - сообщила пресс-служба МВД республики Башкортостан.

История о нападении хищника продолжала обрастать новыми подробностями. Издание Proufu сообщило, что леопарда пенсионерке подарили друзья, и он содержался на даче в качестве домашнего питомца. А на сайте «Волгаdaily» новость вышла под заголовком «Женщина угодила в клинику после встречи с леопардом на улице Уфы».

По всей видимости, неразбериха вызвана тем, что при поступлении в больницу женщина повторяла, что на неё напал Леопард, не уточняя, что так зовут овчарку.

По информации издания Bashinform.ru, инцидент произошёл, когда женщина выгуливала двух собак своей дочери. Пострадавшая пенсионерка находится в реанимации.

По всей видимости, неразбериха вызвана тем, что при поступлении в больницу женщина повторяла, что на неё напал Леопард, не уточняя, что так зовут овчарку.

По информации издания Bashinform.ru, инцидент произошёл, когда женщина выгуливала двух собак своей дочери. Пострадавшая пенсионерка находится в реанимации.

Источник: tjournal.ru