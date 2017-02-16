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Британского велопутешественника и писателя Роба Люттера обокрали после его возвращения в Лондон. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает The Telegraph.

Люттер, который путешествует по миру около четырех лет, зашел в магазин за едой, оставив велосипед со своими вещами на улице. Когда он вышел, транспортного средства уже не было. У 33-летнего мужчины похитили ноутбук, фотоаппарат, одежду и другие предметы. Стоимость украденного составила около 10 тысяч долларов.

My life now! All I own. Reduced in a single moment of thievery to this small rucksack in front of me. But lots of ppl have had it far worse. pic.twitter.com/dr0fYqmehz — Rob Lutter (@robertlutter) February 14, 2017

Как пояснил Люттер в своем Twitter, в настоящее время полиция приостановила расследование преступления, так как у нее нет никаких зацепок. По словам путешественника, он лишился нескольких тысяч снимков, сделанных в ходе поездок, а также части книги, над которой работал.

TOURING BIKE & ALL POSSESSIONS STOLEN #Kingston on Thames, Friday night. Blue Kona Rove + 4 bags, cam, comp. Pls help & RT @StolenRide pic.twitter.com/0RtqfhXXaK — Rob Lutter (@robertlutter) February 11, 2017

Люттер вспоминает, что во время поездок с ним случались неприятные инциденты. К примеру, в Куала-Лумпуре (Малайзия) у него произошел конфликт с местными жителями.

«Однако ничего по-настоящему плохого не случалось со мной до тех пор, пока я не вернулся в Англию. Из-за этого мне немного грустно», — признался Люттер. Из Лондона мужчина отправился пешком в Кембридж.

Люттер к настоящему моменту посетил десятки стран Европы, Азии и Америки. В частности, в 2013 году мужчина проехал около пяти тысяч километров по Китаю, также посетил Австралию, побывал в Гималаях, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее в феврале стало известно, что 78-летняя американка Этель Макдоналд преодолела более 16 тысяч километров на велосипеде, объехав по меньшей мере семь стран. 1000