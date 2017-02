Калейдоскоп |

Британского велопутешественника и писателя Роба Люттера обокрали после его возвращения в Лондон. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает The Telegraph.

Люттер, который путешествует по миру около четырех лет, зашел в магазин за едой, оставив велосипед со своими вещами на улице. Когда он вышел, транспортного средства уже не было. У 33-летнего мужчины похитили ноутбук, фотоаппарат, одежду и другие предметы. Стоимость украденного составила около 10 тысяч долларов.

My life now! All I own. Reduced in a single moment of thievery to this small rucksack in front of me. But lots of ppl have had it far worse. pic.twitter.com/dr0fYqmehz