Калейдоскоп |

Тепличное хозяйство в Екатеринбурге провело конкурс на самый громкий хруст огурцом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Уральской горно-металлургической компании, в состав которой входит хозяйство.

Поводом для конкурса стал первый в этом хозяйстве урожай. Собранные в теплицах огурцы сорта «Атлет» испытывали пятиклассники из города Верхняя Пышма. Результаты определяли с помощью оборудования, для измерения уровня шума. Лучшей оказалась ученица по имени Нина — шумомер показал 79 децибел (при этом, например, минимальный уровень громкости пожарной сигнализации составляет 75 децибел).

Абсолютный рекорд показала сотрудница хозяйства Оксана Уткина: 81 децибел.

В октябре 2016 года в интернете стал популярным видеоролик о двух морских свинках, которые ели петрушку наперегонки. Позже хозяин животных устроил второй раунд соревнования, заставив их на время пожирать клубнику.

Фото: ugmk.com