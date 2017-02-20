Калейдоскоп |

В ближайшие дни в Латвии будет не только дождливо, но и ожидаются снегопады и метели, а температура опустится ниже нуля, прогнозирует "Global Forecast System".

В понедельник в Латвии будет пасмурно, ожидается затяжной дождь. Температура воздуха составит +2..+6 градусов. Усилится юго-западный ветер - его скорость в порывах достигнет 13-17 метров в секунду, в Курземе - до 20 метров в секунду.

В Риге ожидается пасмурный и дождливый день, ветер порывами усилится до 14 метров в секунду, температура воздуха составит около +5 градусов.

Влияние циклона, который принес продолжительный дождь в понедельник, сохранится и во вторник, когда во многих регионах страны дождь сменится снегом. В ночь на среду небо прояснится, поэтому температура воздуха опустится до -3..-10 градусов.

В среду днем Латвии достигнет следующий циклон с запада, который принесет метель и дождь. Во второй половине недели в стране также ожидаются осадки, при этом в пятницу и выходные дни местами возможны сильные снегопады.