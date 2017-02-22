Калейдоскоп |

Латвийские умельцы из фирмы Duck Woodworks, специализирующейся на изготовлении деревянных изделий, создали набор досок для разделки мяса, вырезанных в виде профилей мировых политических деятелей Дональда Трампа, Барака Обамы и Владимира Путина. Но, как говорят владельцы мастерской Янис и Сандра, вскоре появятся и подобные деревянные изделия с профилями местных политиков - Айвара Лембергса, Нила Ушакова и Андриса Америкса.

"Однажды вечером, читая новости и рассуждая о ситуации в мире, пришли к мнению, что надо сделать что-нибудь неоднозначное, интересное и с юмором. Так родилась идея сделать доски в виде самых популярных фигур на политической мировой арене на данный момент - президента США Дональда Трампа, экс-президента США Барака Обамы, и президента России Владимира Путина. Таким образом мы демонстрируем свою отрицательную позицию к событиям, на которые нам трудно влиять", - смеется Сандра.

А вскоре "свет увидят" доски для разделки мяса, на создание которых вдохновили мастеров местные "герои" - Айварс, Нил и Андрис.

Тем временем, коллектив по изготовлению ножей John Neeman by Autine успел оценить качество деревянной продукции: "Если судить о том, какую доску для разделки мяса выбрать, мы порекомендовали бы Трампа, потому что тогда у вас появится большая площадь для нарезания".

Говоря о самодельных досках для разделки, Янис указал, что все тщательно и с любовью, применяя на деле советы своего деда, чтобы продукция была качественная. "Начиная бизнес, нельзя поддаваться страхам, так как это останавливает. Можно всю жизнь делать то, к чему сердце не лежит. А может быть нужно рискнуть и заниматься любимым делом. Главное, что не надо уезжать за границу. Можно работать здесь, но со всем миром. Мы не согласны с теми, кто уезжает, говоря, что здесь ничего не происходит. Происходит именно столько, сколько мы сами делаем. Думаю, надо начинать с малых дел и смотреть, куда тебя это приведет", - говорит Янис.

На сегодня мастерская Яниса и Сандры изготавливает эксклюзивные доски для нарезания мяса из дуба, красного дерева, махагони (название используемое для обозначения различных тропических пород древесины) и венге — редкой и ценной породы тропической древесины. Причем изделия из ценных пород древесины могут стоит и несколько сотен евро. Рынок сбыта - Латвия, Англия, Америка, а также по запросам Австралия и Финляндия.

фото: из личного архива Duck Woodworks в Facebook