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Посетители портала Reddit обратили внимание на видео с попугаем, исполняющим кавер на песню The Monster культового американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны. Ролик был опубликован 21 февраля на YouTube-канале Ursinarium.

На видео, которое за один день набрало более 365 тысяч просмотров, попугая с помощью редактора «поместили» в музыкальный клип The Monster, где он исполнил вокальные партии Рианны, расположенные между куплетов Эминема.

«Эта птица поет лучше меня, что же за жизнь у меня такая», — расстроился один из зрителей.