Калейдоскоп |

Механик из Индии – 25-летний Абиш Доминик – разбил кулаком 124 кокосовых ореха менее чем за минуту. Таким образом он установил новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал немецкому подданному Мухамеду Кахримановичу, который разбил на шесть кокосов меньше.

Абиш Доминик может и не такое. Он, например, голыми руками ломает хоккейные клюшки и шлемы. А еще ему удалось продащить автобус на расстояние 50 метров, используя силу челюстей, передает The Daily Mail.