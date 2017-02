Калейдоскоп |

Собака президента Финляндии Саули Ниинистё по кличке Ленну покорила сердца пользователей по всему миру. Улыбчивого пса заметил Mashable.

excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6 — Kelly Weill (@KELLYWEILL) 22 февраля 2017 г.

Пятилетний бостон-терьер Ленну, выходя в свет, с легкость отвлекает внимание от своего хозяина.

In other news, The Finnish President's dog Lennu is 1000x more presidential than our soulless circus peanut. pic.twitter.com/7mh5Dw19yF — Shannon DeVido (@shannondevido) 22 февраля 2017 г.

Ленну быстро стал героем мемов. Как отмечает Mashable, люди скучают по собакам политиков после ухода с поста Барака Обамы и его псов Бо и Санни.

ever since seeing that tweet earlier I can't stop looking at pictures of Sauli Niinistö's dog ffs pic.twitter.com/bdTCjYTlKJ — minna helena (@minna_helena) 22 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что впервые за 150 лет Белый дом останется без домашних питомцев, поскольку в семье избранного президента Дональда Трампа нет животных.