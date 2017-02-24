В Китае тигры худеют с помощью дронов
Калейдоскоп | 24 февраля 2017 года, 17:03
В зоопарке города Харбин сильно растолстели амурские тигры, пока причина, по которой животные набрали вес, неизвестна, пишет tjournal.ru.
Сотрудники зоопарка объяснили физические изменения зимними холодами, когда тигры могут набрать вес, как и медведи.
Однако руководство международной организации по защите животных Born Free Foundation заявило, что тиграм не свойственно набирать такой вес. Это свидетельствует о том, что с животными плохо обращаются и их условия обитания нельзя назвать нормальными.
Источник: newstaraz.kz