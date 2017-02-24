В Китае тигры худеют с помощью дронов

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Калейдоскоп | 24 февраля 2017 года, 17:03

В зоопарке города Харбин сильно растолстели амурские тигры, пока причина, по которой животные набрали вес, неизвестна, пишет tjournal.ru.

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Сотрудники зоопарка объяснили физические изменения зимними холодами, когда тигры могут набрать вес, как и медведи.

Однако руководство международной организации по защите животных Born Free Foundation заявило, что тиграм не свойственно набирать такой вес. Это свидетельствует о том, что с животными плохо обращаются и их условия обитания нельзя назвать нормальными.

Источник: newstaraz.kz

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