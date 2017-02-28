Калейдоскоп |

Последний день февраля обещает стать самым теплым в этом году, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром температура составит 0..+4 градуса, днем повысится до +5..+9. Такими же теплыми были дни 31 декабря и 26 декабря 2016 года.

Ночью и утром дороги обледенеют, ожидается туман, местами небольшой дождь. Южный, юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

В Риге осадков во вторник не ожидается. Температура утром составит +3 градуса, во второй половине дня +8.