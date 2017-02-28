Калейдоскоп |

В сети набирает популярность видео, на котором енот пытается украсть вещи с лодки.

Компания друзей путешествовала на байдарках по одной из рек в Северной Америке. На мелководье к лодкам туристов приблизился енот. Животное сперва вело себя дружелюбно, но затем внезапно вцепилось в сумку с вещами, лежавшую на корме одной из лодок.

Плывшая на ней девушка сначала в испуге соскочила в воду, но затем быстро сориентировалась и выхватила сумку из пасти у енота.

Оставшийся без добычи грабитель поспешил ретироваться.