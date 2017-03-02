Пользователи соцсетей спорят о призраке на фото девочки
Калейдоскоп | 2 марта 2017 года, 14:05
Пользователь Facebook Джессика Оглтри опубликовала селфи своей дочери, на котором можно увидеть призрак другого человека. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на аккаунт автора.
Джессика прикрепила фото и сообщила, что ее 13-летняя дочь сделала селфи с собой и своим братом на рыбалке. Дети были на озере одни, но тем не менее на снимке можно разглядеть «призрак» еще одного человека в бейсболке.
Пользователи сети разделились во мнениях: некоторые утверждают, что это фотомонтаж, а другие уверяют, что сами замечали подобных призраков на своих фотографиях. Запись стала чрезвычайно популярной и собрала свыше 5 тыс. «лайков» и 3 тыс. комментариев.
Ранее стало известно, что фотография с кажущейся красной клубникой удивила пользователей соцсетей.
Источник: Газета.ru