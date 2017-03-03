Опубликован трейлер новых "Утиных историй"
Калейдоскоп | 3 марта 2017 года, 20:28
Канал Disney XD опубликовал первый трейлер обновленного анимационного вериала «Утиные истории». Этот мультфильм посвящен историям про утку-миллиардера Скруджа МакДака, его племянников и друзей.
Скруджа МакДака в новой версии озвучивает Дэвид Теннант, прославившийся как один из Докторов Кто, а также недавней злодейской ролью в сериале «Джессика Джонс». Племянников Скруджа озвучат комики Дэнни Пуди (сериал «Однокурсники»), Бен Шварц (шоу «Субботним вечером в прямом эфире») и Бобби Мойнахан («Парки и зоны отдыха»).
Кейт Микуччи («Теория большого взрыва») озвучит Поночку. Звезда последних сезонов «Касла» Токс Олагундойе станет миссис Клювдией, передает The Hollywood Reporter.
Источник: РосБалт