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Канал Disney XD опубликовал первый трейлер обновленного анимационного вериала «Утиные истории». Этот мультфильм посвящен историям про утку-миллиардера Скруджа МакДака, его племянников и друзей.

Скруджа МакДака в новой версии озвучивает Дэвид Теннант, прославившийся как один из Докторов Кто, а также недавней злодейской ролью в сериале «Джессика Джонс». Племянников Скруджа озвучат комики Дэнни Пуди (сериал «Однокурсники»), Бен Шварц (шоу «Субботним вечером в прямом эфире») и Бобби Мойнахан («Парки и зоны отдыха»).

Кейт Микуччи («Теория большого взрыва») озвучит Поночку. Звезда последних сезонов «Касла» Токс Олагундойе станет миссис Клювдией, передает The Hollywood Reporter.