Калейдоскоп |

В шведском городе Шеллефтео хозяин нашел потерянного девять лет назад кота, передает The Local.

Как рассказал 26-летний Джек Норхейм, когда он был подростком, он был неразлучен со своим котиком Эрнестом. Но однажды, в 2008 году, Эрнест не вернулся домой.

Missing cat returns home after NINE years https://t.co/d2z4VueK10 pic.twitter.com/kU1mE2IcjI — The Local Sweden (@TheLocalSweden) 3 марта 2017 г.

Сообщается, что Джек переехал в Норвегию, женился, у него появился сын, а год назад он вернулся в родной город.

Неделю назад Джеку позвонили из приюта для животных и сообщили, что нашли кота с чипом, в котором содержалась информация о владельце.

«Я смеялся и плакал, я был полностью уверен, что это какая-то ошибка. Это казалось абсолютно невозможным, чтобы Эрнест вернулся к нам спустя девять лет», — рассказал молодой человек.

Оказалось, что Эрнест не сбежал далеко от дома, а жил у пожилой пары в деревне под Шеллефтео, но когда они умерли, кот попал в приют.

«Я долго сомневался, но, когда его увидел, у меня не осталось сомнений», — сказал Джек.

Теперь Эрнест живет в доме с Джеком, его женой и их двухлетним сыном.

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