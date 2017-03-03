Калейдоскоп |

На выходных и на следующей неделе в Латвии ожидается переменчивая, ветреная погода с осадками, возможно образование нового снежного покрова, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу и воскресенье погода существенно не изменится - выходные будут сравнительно теплыми, максимальная температура воздуха составит +4 градуса, в центральных районах до +8. Днем местами возможен дождь.

В начале недели с северо-востока и востока придут более холодные воздушные массы. По ночам ожидается от 0 до -5 градусов, днем на 2-3 градуса теплее.

В середине недели с юга придет циклон, богатый осадками, в основном снегом. Может образоваться новый снежный покров, но в конце недели с возвращением более теплых и влажных воздушных масс он будет таять.