В Кении мужчина изнасиловал курицу, потому что не смог найти женщину (1)
Калейдоскоп | 4 марта 2017 года, 14:26
В Кении 18-летнего Кевина Сэмию застукали во время полового акта с курицей. Птица не вынесла происходящего и скончалась от изнеможения, передает Daily Mail.
Молодого человека задержали, и он предстал перед судом. На задании Кевин объяснил, что совершил это из-за нехватки женского внимания.
По словам ноши, девушки избегают его, потому что он беден.
Суд признал Кевина Сэмию виновным и приговорил к 15 месяцам заключения.
Источник: L!FE.ru
Во время войны немецкие солдаты этим занимались!
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