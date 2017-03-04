Калейдоскоп |

В Кении 18-летнего Кевина Сэмию застукали во время полового акта с курицей. Птица не вынесла происходящего и скончалась от изнеможения, передает Daily Mail.

Молодого человека задержали, и он предстал перед судом. На задании Кевин объяснил, что совершил это из-за нехватки женского внимания.

По словам ноши, девушки избегают его, потому что он беден.

Суд признал Кевина Сэмию виновным и приговорил к 15 месяцам заключения.