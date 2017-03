Если у Вас или Вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы! После приезда у Вас будет до 10 минут, что бы сделать столько фото, сколько Вам хочется. Цена услуги - всего 800 рублей (300 доставка + 500 фото), гораздо дешевле, чем доставка целого букета на дом. Если же Вы хотите заказать группой, и 10 минут никак не хватит, то время аренды можно продлить еще на 10 минут всего за 400р! Пишите в директ для заказа, будем рады ответить на все вопросы #цветы #розы #101роза #8марта #праздник #красивоефото

A post shared by RosesRent (@rosesrent) on Mar 2, 2017 at 8:43am PST