В сети предлагают мужчин с букетами для селфи на 8 марта напрокат (2)
Администраторы нескольких Telegram-каналов и пользователи Facebook обратили внимание на группы в социальных сетях, предлагающие в аренду огромные букеты роз. Сообщества советуют взять в прокат цветы, чтобы сделать селфи и произвести впечатление на друзей в соцсетях.
Подобные группы появились в Instagram и «ВКонтакте» незадолго до 8 марта. С помощью букетов администраторы сообществ предлагают подписчицам вызвать зависть у подруг или ревность у парня.
Владельцы интернет-прокатов обещают за 700-1000 (11-16 евро) рублей доставить охапку роз в любое удобное место и дождаться пока клиент сделает снимок с букетом. На съемку отводится 10 минут.
Если у Вас или Вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы! После приезда у Вас будет до 10 минут, что бы сделать столько фото, сколько Вам хочется. Цена услуги - всего 800 рублей (300 доставка + 500 фото), гораздо дешевле, чем доставка целого букета на дом. Если же Вы хотите заказать группой, и 10 минут никак не хватит, то время аренды можно продлить еще на 10 минут всего за 400р! Пишите в директ для заказа, будем рады ответить на все вопросы #цветы #розы #101роза #8марта #праздник #красивоефото
Для внушительности девушкам также предлагают арендовать коробочки и пакеты с логотипами Dolce&Gabbana, Gucci, Chanel, Guess, Armani, Tiffany за 300 рублей (5 евро).
В ассортимент подобных прокатов также входит молодой человек, который на фото может сымитировать бойфренда. Форму его одежды (рубашка или футболка) оговаривают заранее. Паблики предупреждают, что на снимке не должно быть видно лица мужчины.
В интервью «Афише Daily» один из создателей таких площадок рассказал, на мысль открыть прокат огромных букетов его натолкнули случай в кафе: он увидел, как три подруги фотографируются с одним и тем же букетом.
Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на появление подобных прокатов. Юзеры признали, что идея стартапа обречена на успех, ведь многие девушки зациклены на своем образе в соцсетях.
Пользователи предложили не ограничивать розами и предоставить девушкам возможность сделать фото «я на сейшелах или мальдивах», «я ем огромного омара/лобстера, фаршированного черной икрой», «я и моя новенькая бугатти», «я в моем доме на новой Риге», «я загораю на своей яхте», ну и конечно же «я выхожу замуж в платье за миллионера, за принца/футболиста/кинозвезду».
Вдохновившись опытом продавцов роз, кое-кто в шутку решил открыть аналогичный прокат автомобилей для селфи.
«Хочешь нравиться телкам? Или чтобы завидовали одноклассники и коллеги по Доте? Или хочешь, чтобы поревновал твой парень? Специально для вас мы привезем премиальный автомобиль Lexus LX (Luxury реплика Тойота Лендкрузер) После приезда у Вас будет всего пять минут чтобы сделать в нем столько селфи, сколько успеете, и *** к *** (далеко убежать, - прим. «Ленты.ру»)», - предложил один из них.
Некоторые отметили, что некогда модные фотографии со 101 розой теперь выставлять опасно, поскольку подписчики могут не поверить в то, что кто-то из поклонников действительно подарил такой букет.
MIX всё правильно написали в данном случае, хоть это для них и редкость.