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В понедельник вечером в юго-восточных районах Латвии вновь ожидается сильный снегопад, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По информации синоптиков, снежная буря накроет большую часть территории страны. Высота снежного покрова может достигнуть 5-8 сантиметров. В дневное время на большей территории Латвии пасмурно, в центральных районах страны возможен небольшой снег, вечером ожидается метель.

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер порывами до 13-18 метров в секунду, на Колке - около 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +2, -3 градуса, а в Курземе и северной части Видземе столбик термометра опустится до -6 градусов.

В Риге пасмурно, в первой половине дня небольшой снег, вечером ожидается сильная метель. Скорость восточного, северо-восточного ветера составит 15 местров в секунду, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.