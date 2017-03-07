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Австралийский центровой Эндрю Богут получил перелом большой берцовой кости левой ноги в дебютном матче за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс». Видео эпизода размещено на канале NBA Conference в YouTube.

В начале второй четверти встречи против «Майами Хит» Богут столкнулся с баскетболистом команды-соперника Окаро Уайтом, после чего был вынужден покинуть площадку с помощью партнеров. К тому моменту австралиец успел провести на паркете 58 секунд. Встреча завершилась победой «Хит» со счетом 106:98.

Баскетболист стал игроком «Кливленда» 3 марта. До этого 32-летний австралиец выступал за «Даллас Маверикс».